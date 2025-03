Serie A, il valore delle rose: Napoli quinto, scendono Juve e Milan

A nove giornate dal termine del campionato il Napoli insegue, staccato di tre punti, la capolista Inter. A 6 punti dai nerazzurri l'Atalanta, più sotto la Juventus deve gestire un cambio di allenatore per l'ultimo sprint di stagione, e il Milan deve cercare di fare più punti possibili per centrare l'Europa. Ma come è cambiato il valore delle rose delle squadre di Serie A da fine mercato invernale a oggi? Ecco quali (in elenco solo alcune) hanno avuto il maggior aumento e quali invece si sono svalutate secondo i dati Transfermarkt.

INTER: -18 mln €

- valore rosa attuale: 663,8 mln €

- valore rosa a fine mercato di gennaio: 681,8 mln €

- in percentuale: -2,6%

NAPOLI: -6 mln €

- valore rosa attuale: 355,55 mln €

- valore rosa a fine mercato di gennaio: 361,55 mln €

- in percentuale: -1,7%

ATALANTA: +3 mln €

- valore rosa attuale: 478,6 mln €

- valore rosa a fine mercato di gennaio: 475,6 mln €

- in percentuale: +0,6%

JUVENTUS: -22 mln €

- valore rosa attuale: 623,2 mln €

- valore rosa a fine mercato di gennaio: 645,2 mln €

- in percentuale: -3,4%

MILAN: -46,5 mln €

- valore rosa attuale: 523,5 mln €

- valore rosa a fine mercato di gennaio: 570 mln €

- in percentuale: -8,2%

COMO: +38,1 mln €

- valore rosa attuale: 176,05 mln €

- valore rosa a fine mercato di gennaio: 137,95 mln €

- in percentuale: +27,6%