Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 12ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 12ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Freuler, Immobile, Ravaglia (in dubbio), Holm, Cambiaghi, Rowe
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Deiola
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto, Goldaniga, Diao
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Grassi, Zerbin, Sanabria
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Lamptey, Gosens, Kouamé, Kean (in dubbio)
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessunp
INTER
Indisponibili: Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan, Dumfries (in dubbio)
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio, Vlahovic (in dubbio)
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Rovella, Castellanos, Dele-Bashiru, Cancellieri, Tavares
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Perez, Pierret
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Rabiot
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Spinazzola, Gilmour, Anguissa
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Ondrejka, Oristanio, Frigan, Almqvist, Circati, Estevez, Suzuki
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Lusuardi, Akinsanmiro, Cuadrado (in dubbio)
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey, Dovbyk, N'Dicka (in dubbio)
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Romagna, Boloca, Skjellerup, Volpato
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Sazonov, Ilic, Simeone
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Miller
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Serdar, Santiago Yellu
Squalificati: nessuno
