Serie A, l'Empoli batte la Roma nel recupero! Frosinone ko e in Serie B!

E' terminata l'ultima giornata di Serie A, che ha dato gli ultimi verdetti della stagione.

EMPOLI-ROMA - Al Castellani l'Empoli batte 2-1 la Roma e resta in Serie A! Al 13' Empoli in vantaggio: Aouar si fa anticipare sulla trequarti e l'Empoli riparte. Errore in sequenza di Angelino che buca l'intervento con Gyasi che entra in area e serve Cancellier che solo davanti a Svilar, non sbaglia. Al 45' la Roma pareggia: Angelino dalla sinistra fa partire un traversone preciso che Aouar deve solo spingere in porta. Al 93' l'Empoli trova il gol vittoria: Cancellieri dalla destra serve Niang che è freddo davanti a Svilar e insacca.

FROSINONE-UDINESE - Allo Stirpe l'Udinese batte 1-0 il Frosinone e condanna i ciociari in Serie B! Al 76' l'Udinese va in rete con Davis: lancio lungo di Ferreira, super giocata di Lucca che prende posizione su Romagnoli e indovina la sponda per Davis che, dal dischetto, non può sbagliare.

HELLAS VERONA-INTER - Termina con un pareggio il campionato di Hellas Verona e Inter, che hanno chiuso la gara del Bentegodi con il risultato di 2-2. Tutte i gol nel primo tempo. Di Marko Arnautovic la rete che ha sbloccato il risultato, con il centravanti che ha sfruttato un'incertezza della difesa scaligera per portare i suoi avanti dopo 10 minuti.

SASSUOLO-LAZIO - Termina tra qualche fischio la sfida dell'Olimpico, la Lazio si qualifica alla prossima Europa League grazie al pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. La reti segnate da Zaccagni prima e Viti poi.