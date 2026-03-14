Foto Serie A, la classifica aggiornata: la Juventus di Spalletti torna a -6 dal Napoli

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I bianconeri battono l'Udinese e salgomo al quarto posto a 53 punti, sorpassando Como e Roma: distanza invariata dal Napoli terzo

La Juventus di Luciano Spalletti batte l'Udinese e sale al quarto posto in classifica con 53 punti, sorpassando almeno momentaneamente Como e Roma che sono entrambe a quota 51 e si affronteranno domani; i bianconeri mantengono quindi invariata anche la distanza dal Napoli terzo, che è avanti di sei lunghezze. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Udinese-Juventus 0-1:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 reti subite

2 - Milan 60 punti, 28 partite giocate, 44 reti fatte e 20 reti subite

3 - Napoli 59 punti, 29 partite giocate, 45 reti fatte e 30 reti subite

4 - Juventus 53 punti, 29 partite giocate, 51 reti fatte e 28 reti subite

5 - Como 51 punti, 28 partite giocate, 46 reti fatte e 21 reti subite

6 - Roma 51 punti, 28 partite giocate, 38 reti fatte e 21 reti subite

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 reti subite

8 - Bologna 39 punti, 28 partite giocate, 37 reti fatte e 34 reti subite

9 - Sassuolo 38 punti, 28 partite giocate, 35 reti fatte e 38 reti subite

10 - Lazio 37 punti, 28 partite giocate, 28 reti fatte e 28 reti subite

11 - Udinese 36 punti, 29 partite giocate, 33 reti fatte e 42 reti subite

12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 36 reti subite

13 - Torino 33 punti, 29 partite giocate, 32 reti fatte e 50 reti subite

14 - Genoa 30 punti, 28 partite giocate, 34 reti fatte e 40 reti subite

15 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate, 30 reti fatte e 38 reti subite

16 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 reti subite

17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate, 30 reti fatte e 42 reti subite

18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate, 22 reti fatte e 40 reti subite

19 - Verona 18 punti, 28 partite giocate, 22 reti fatte e 49 reti subite

20 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate, 20 reti fatte e 48 reti subite