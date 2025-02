Foto Serie A, la classifica aggiornata: Milan fuori dalle coppe! Bologna a -5 dal 4° posto

Il Bologna si aggiudica lo scontro diretto per l'Europa vincendo in rimonta 2-1 contro il Milan. La squadra di Italiano va sotto prima della fine del primo tempo con Leao che supera Skorupski e fa 1-0. A inizio ripresa, i padroni di casa partono forte trovando il pari con Castro. Molto più incisivo il Bologna che passa ancora con Ndoye per il 2-1 che vale un successo preziosissimo. Italiano sale a 44 punti, scavalca la Fiorentina e stacca Conceicao, ottavo a quota 41 punti.

La classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 57

2. Napoli 56

3. Atalanta 54

4. Juventus 49

5. Lazio 47

6. Bologna 44

7. Fiorentina 42

8. Milan 41

9. Roma 40

10. Udinese 36

11. Torino 31

12. Genoa 30

13. Como 28

14. Verona 26

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 21

19. Venezia 17

20. Monza 14