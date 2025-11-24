Foto

Serie A, la classifica dopo la 12ª: il Napoli supera l'Inter e resta a -2 dalla Roma
di Davide Baratto

Con i posticipi del lunedì si è chiusa la dodicesima giornata di questa Serie A. Il Napoli torna alla vittoria battendo l'Atalanta e sale così a 25 punti al pari del Milan, superando l'Inter e guadagnando due lunghezze sulla Juventus: resta al primo posto la Roma a quota 27.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 12ª giornata: