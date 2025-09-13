Foto Serie A, la classifica: il Napoli aggancia la Juve a punteggio pieno, +6 sull'Inter

vedi letture

Il Napoli domina, si diverte e dà spettacolo allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri battono per 3-1 i viola mettendo in fila la terza vittoria dopo tre giornate di Serie A: così la squadra di Antonio Conte aggancia la Juventus in testa alla classifica a quota 9 punti. Oltre il Napoli, per ora ci sono solo i bianconeri a punteggio pieno, ma potrebbero aggiungersi Roma e Cremonese in caso di successo. È sorprendente anche notare le sei lunghezze di vantaggio sull'Inter, che è caduto anche allo Stadium dopo il ko con l'Udinese: era dal 2011 che i nerazzurri non si trovavano così distanti dalla vetta dopo tre turni di campionato.

Di seguito la classifica:

Napoli 9 punti (3 partite giocate)

Juventus 9 punti

Cremonese 6 (2)

Roma 6 (2)

Udinese 4 (2)

Cagliari 4 (3)

Lazio 3 (2)

Milan 3 (2)

Como 3 (2)

Bologna 3 (2)

Inter 3 (3)

Atalanta 2 (2)

Fiorentina 2 (3)

Pisa 1 (2)

Genoa 1 (2)

Lecce 1 (2)

Verona 1 (2)

Torino 1 (2)

Parma 1 (3)

Sassuolo 0 (2)