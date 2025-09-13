Serie A, la classifica: il Napoli aggancia la Juve a punteggio pieno, +6 sull'Inter
Il Napoli domina, si diverte e dà spettacolo allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri battono per 3-1 i viola mettendo in fila la terza vittoria dopo tre giornate di Serie A: così la squadra di Antonio Conte aggancia la Juventus in testa alla classifica a quota 9 punti. Oltre il Napoli, per ora ci sono solo i bianconeri a punteggio pieno, ma potrebbero aggiungersi Roma e Cremonese in caso di successo. È sorprendente anche notare le sei lunghezze di vantaggio sull'Inter, che è caduto anche allo Stadium dopo il ko con l'Udinese: era dal 2011 che i nerazzurri non si trovavano così distanti dalla vetta dopo tre turni di campionato.
Di seguito la classifica:
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 punti
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (2)
Udinese 4 (2)
Cagliari 4 (3)
Lazio 3 (2)
Milan 3 (2)
Como 3 (2)
Bologna 3 (2)
Inter 3 (3)
Atalanta 2 (2)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (2)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (2)
Verona 1 (2)
Torino 1 (2)
Parma 1 (3)
Sassuolo 0 (2)
