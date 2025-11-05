Foto

Serie A, Napoli primo anche nei chilometri percorsi: la classifica

Serie A, Napoli primo anche nei chilometri percorsi: la classificaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:20Serie A
di Antonio Noto

Napoli non solo primo in classifica in Serie A, ma anche nella classifica dei chilometri percorsi in totale in stagione. La Lega Serie A ha mostrato sul proprio account X il rendimento delle cinque migliori squadre per quanto riguarda la distanza totale percorsa in campo finora (119.412 km).  Alle spalle della squadra di Antonio Conte, staccata di quasi 3km, la Cremonese.

A seguire Juventus, Inter e Genoa. 