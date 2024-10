Serie A, oggi parte l'8a giornata: tutti gli infortunati e gli squalificati

Dopo la sosta per le Nazionali, torna finalmente la Serie A con l'8^ giornata che prenderà il via quest'oggi con due partite in programma e si concluderà nella serata di lunedì. Di seguito tutti i giocatori che salteranno l'8^ giornata, per squalifica o per infortunio (con i tempi di recupero indicativi):

ATALANTA

Infortunati: Toloi, Brescianini, Scalvini, Scamacca, Kossonou.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

BOLOGNA

Infortunati: Cambiaghi, El Azzouzi, Ferguson, Iling Jr, Erlic, Aebischer, Ndoye.

Squalificati: nessuno.

CAGLIARI

Infortunati: Jankto (recupero da definire), Pavoletti (recupero da definire), Obert (1 settimana).

Squalificati: nessuno.

COMO

Infortunati: nessuno.

Squalificati: nessuno.

EMPOLI

Infortunati: Perisan (rientro non prima di novembre), Ebuehi (out con il Napoli), Belardinelli (in dubbio), Sazonov (out per 5-6 mesi).

Squalificati: nessuno.

FIORENTINA

Infortunati: Pongracic (problema al flessore, rientro a fine ottobre), Mandragora (lesione al menisco, rientro a dicembre).

Squalificati: nessuno.

GENOA

Infortunati: Gollini, De Winter, Bani, Malinovskyi, Vitinha, Ekuban.

In dubbio: Badelj, Frendrup.

Squalificati: nessuno.

HELLAS VERONA

Infortunati: Frese (da definire), Dawidowicz (da definire).

Squalificati: nessuno.

INTER

Infortunati: Buchanan (in dubbio con la Juventus), Zielinski (in dubbio per la Juventus).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS

Infortunati: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, McKennie, Koopmeiners.

Squalificato: Conceicao.

Altro: Pogba (squalificato per doping).

LAZIO

Infortunati: Lazzari (inizio novembre).

Squalificati: nessuno.

LECCE

Infortunati: Bonifazi (out fino a gennaio), Berisha (in dubbio), Marchwinski (in dubbio), Burnete (da valutare), Hasa (da valutare).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN

Infortunati: Bennacer (da definire), Florenzi (da definire), Calabria (rientro a Bologna).

Squalificati: Theo Hernandez (2).

MONZA

Infortunati: Cragno (3 mesi), Turati (da valutare), Sensi (da valutare), Petagna (da valutare), Maric, Diaw.

Squalificati: nessuno.

NAPOLI

Infortunati: Lotobka (out 15 giorni), Meret (in dubbio per Empoli).

Squalificati: nessuno.

PARMA

Infortunati: Benedyczak, Circati, Estevez, Kowalski, Osorio .

Indisponibili: Cyprien .

Squalificati: Coulibaly.

ROMA

Infortunati: El Shaarawy, Saelemaekers.

Squalificati: nessuno.

TORINO

Infortunati: Ilkhan, Njie, Savva, Schuurs, Zapata.

Squalificati: Maripan.

UDINESE

Infortunati: Sanchez (novembre), Kristensen (rientra con il Cagliari), Thauvin (salta il Milan), Pizarro (novembre).

Squalificati: nessuno.

VENEZIA

Infortunati: Bjarkason (da valutare).

Squalificati: nessuno.