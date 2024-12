Serie A, traballa un'altra panchina: il Venezia riflette su Di Francesco

La panchina di Eusebio Di Francesco comincia a traballare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, dopo la debacle del Dall'Ara la posizione dell'allenatore del Venezia non è tanto stabile. La società starebbe facendo le sue valutazioni sul futuro, alla luce dell'ultimo posto in classifica con otto punti. A Bologna un crollo verticale nella ripresa che è stato fatale. E chissà che fatale non possa essere anche per il tecnico.

Nonostante la fiducia forte e totale emersa fino al prepartita, con le parole del direttore sportivo Antonelli che avevano chiarito una posizione di totale fiducia nei confronti di Di Francesco, adesso la situazione potrebbe essere cambiata. Il club veneto rifletterà in queste ore sul futuro dell'allenatore. Ci sarà un confronto con la proprietà, per decidere se continuare o meno con lui. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.