Simeone in stand-by, Genoa in pressing per Krstovic: nuovi contatti con Lecce ed entourage

Il montenegrino non è l’unico nome dei liguri, ma nelle ultime ci sono stati nuovi colloqui tra tutte le componenti.

Caccia a un centravanti per il Genoa. Il club rossoblù, dopo aver ceduto Mateo Retegui all'Atalanta, è in pressing su Nikola Krstovic del Lecce. Il montenegrino non è l’unico nome dei liguri, ma nelle ultime ci sono stati nuovi colloqui tra tutte le componenti. Costa sui 15 milioni di euro.

Piace molto anche Giovanni Simeone ma il Napoli, alle prese con una sorta di emergenza in attacco, ora non può privarsi dell’argentino. Per questo il centravanti del sodalizio salentino ora è in cima alla lista del Grifone, nonostante il Lecce nei giorni scorsi abbia ufficializzato il suo numero di maglia (9) in vista della stagione che sta per cominciare. A riportarlo è Tuttomercatoweb.