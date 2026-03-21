Simeone: "Scudetto? Vantaggio Inter non è tanto, il Napoli deve stare pronto"

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Giovanni Simeone non esclude sorprese nella corsa scudetto: Milan e Napoli devono restare pronti, l'Inter può ancora sbagliare

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, in conferenza stampa ha parlato anche della corsa al titolo in Serie A e non ha escluso sorprese. Chi vince lo Scudetto? O è finita la lotta? "Conosco bene questo campionato. Conosco bene cosa possono fare le squadre lì davanti aspettando che il primo cada. Non c'è così tanta differenza di punti tra l'Inter e le altre. MI è capitato di vincere con tanti punti, ma anche di aspettare di vincerlo sperando che crolli il primo. Bisogna stare pronti: Milan e Napoli devono sperare di fare un passo falso. Le squadre sono tutte forti, l'Inter ha un vantaggio, ma la cosa bella è che nel calcio tutto può capitare".

Credi alla nazionale?

"lo mi sto godendo questo momento. Tutto quello che può accadere extra è sempre il benvenuto. Ovvio che vorrei essere in nazionale, ma ci sono molti calciatori molto forti".

Ce l'hai proprio col Milan, hai fatto un altro gol contro di loro...

"Non lo so. A me squadre importanti e stadi importanti mi motivano di più".