Sindaco Roma: "Progetto stadio in stato avanzato, la proposta della Lazio ci è piaciuta"

Ospite de Il Messaggero, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha fatto il punto sui lavori per gli stadi di Roma e Lazio: "Nel territorio in cui dovrà sorgere lo stadio della Roma non c'è nessun bosco ed è stato già detto dal dipartimento urbanistico, del resto, contano le carte. Siamo nella condizione di poter offrire la possibilità ai due club calcistici della capitale di avere i propri impianti di proprietà. I

l progetto della Roma è in uno stato avanzato, siamo nella fase finale del lavoro tecnico visto che è stato già votato l'interesse pubblico. Sarà un'opera che riqualificherà un intero quadrante, il progetto prevede la realizzazione di molto verde. Posso dire che è un progetto di altissimo livello ma non voglio spoilerare nulla.

Anche la Lazio, attraverso il presidente Lotito si è orientato verso questa strada proponendo non solo uno stadio ma una riqualificazione di una zona. Si tratta poi di ristrutturare e rendere nuovamente vivibile un impianto storico che adesso è inagibile. A noi quello che abbiamo visto è piaciuto e nel rispetto di tutti i passaggi del caso, anche per la proposta del club biancoceleste, è già in corso il lavoro di esame da parte degli uffici".