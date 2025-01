Sky - Atalanta, Lookman out: valutati Raspadori e Maldini

Dopo l’infortunio rimediato da Lookman, l’Atalanta sta valutando Giacomo Raspadori e Daniel Maldini come eventuali sostituti del nigeriano. Come già accaduto ad inizio stagione con l'infortunio di Scamacca, sostituito da Retegui, l’Atalanta non vuole correre rischi. I due calciatori sono stati valutati dal club dell'Atalanta, che potrebbe dunque intervenire sul mercato per sopperire all’assenza di Lookman. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.