Sky - Inter, tutto confermato: le scelte di Inzaghi per il Napoli

Once da gala stasera per l'Inter, che ospita il Napoli a San Siro con l'obiettivo di batterlo per scavalcarlo in vetta alla classifica. In difesa, conferma Sky Sport, torna dal 1' Francesco Acerbi al posto di quello Stefan de Vrij che non l'ha fatto rimpiangere in queste ultime settimane; ai lati dell'ex Lazio si posizioneranno Alessandro Bastoni a sinistra e Benjamin Pavard a destra. In mezzo, riecco il trio di titolarissimi composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan; come quinti spazio a Dumfries e Dimarco. Nessuna sorpresa in avanti: gioca la coppia Thuram-Lautaro, più collaudata.

PROBABILE NTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.