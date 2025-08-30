SONDAGGIO - Il Napoli la vince nel finale! Chi è stato il migliore in campo?

Si è dovuti attendere fino al 95' ma il Napoli porta i 3 punti a casa e batte anche il Cagliari!!! Una gara durissima con un Cagliari messo in campo in maniera perfetta, denso compatto e con pochissimi spazi per il Napoli. Nel primo tempo qualche potenziale occasione e poi la chance di McTominay praticamente autoprodotta. Nella ripresa è gara a senso unico e nel finale la risolve Zambo Anguissa quando nessuno ci credeva più! Per te chi è stato il migliore in campo? VOTA QUI!