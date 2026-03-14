Sondaggio - Il Napoli rimonta il Lecce! Chi è stato il migliore in campo? Vota anche tu qui!
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Il Napoli batte il Lecce e conquista tre punti fondamentali per consolidare il terzo posto: gli azzurri si portano momentaneamente a +8 sul quinto posto, presidiato da Como e Roma a pari punti. Il Milan, che giocherà domani contro la Lazio, è a quota 60 e quindi solo a +1 per ora. Gli azzurri vincono la terza gara consecutiva e lo fanno con una grande rimonta.
Nel primo tempo Siebert porta avanti i salentini, ma nella ripresa gli ingressi di McTominay e De Bruyne cambiano il volto della squadra: Højlund accorcia le distanze e Politano regala i 3 punti! Si riaccendono le speranze scudetto? Vota il migliore in campo qui!
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Copertina Juan Jesus: "Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimo" di Davide Baratto
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