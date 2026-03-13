Torino, Ebosse: "Con D'Aversa nuova energia, a Napoli potevamo pareggiare"

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Ebosse esalta il Torino dopo il 4-1 al Parma: nuova energia con D'Aversa e rimpianto per il pareggio sfiorato contro il Napoli

Enzo Ebosse, difensore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 contro il Parma, e tra i vari temi è tornato anche sulla precedente gara contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cos'è cambiato nel Torino? E un commento sulla sua prova

"Ho fatto solo due settimane con Baroni, prima non c'ero. Ora con D'Aversa c'è una nuova energia, potevamo anche pareggiare a Napoli. Su Pellegrino, stavo andando indietro ma lui ha fatto un bel gol. Ma non abbiamo mollato, abbiamo vinto bene".

E' cambiato il modo di difendere?

"II mister dà fiducia a tutti, ogni gara dipende dall'avversario anche a livello difensivo. Ci sentiamo bene e parliamo tanto, questo ci aiuta. E così concediamo poco".