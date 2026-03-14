Foto Serie A, la classifica: il Napoli si porta a +8 sul quinto posto ed a -1 dal Milan (per ora)

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Il Napoli batte il Lecce e consolida il terzo posto: +8 sul quinto posto occupato da Como e Roma. Milan a +1 in attesa del match con la Lazio

Il Napoli batte il Lecce e conquista tre punti fondamentali per consolidare il terzo posto: gli azzurri si portano momentaneamente a +8 sul quinto posto, presidiato da Como e Roma a pari punti. Il Milan, che giocherà domani contro la Lazio, è a quota 60 e quindi solo a +1 per ora.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli-Lecce 2-1:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 reti subite

2 - Milan 60 punti, 28 partite giocate, 44 reti fatte e 20 reti subite

3 - Napoli 59 punti, 29 partite giocate, 45 reti fatte e 30 reti subite

4 - Como 51 punti, 28 partite giocate, 46 reti fatte e 21 reti subite

5 - Roma 51 punti, 28 partite giocate, 38 reti fatte e 21 reti subite

6 - Juventus 50 punti, 28 partite giocate, 50 reti fatte e 28 reti subite

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 reti subite

8 - Bologna 39 punti, 28 partite giocate, 37 reti fatte e 34 reti subite

9 - Sassuolo 38 punti, 28 partite giocate, 35 reti fatte e 38 reti subite

10 - Lazio 37 punti, 28 partite giocate, 28 reti fatte e 28 reti subite

11 - Udinese 36 punti, 28 partite giocate, 33 reti fatte e 41 reti subite

12 - Parma 34 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 36 reti subite

13 - Torino 33 punti, 29 partite giocate, 32 reti fatte e 50 reti subite

14 - Genoa 30 punti, 28 partite giocate, 34 reti fatte e 40 reti subite

15 - Cagliari 30 punti, 28 partite giocate, 30 reti fatte e 38 reti subite

16 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 reti subite

17 - Fiorentina 25 punti, 28 partite giocate, 30 reti fatte e 42 reti subite

18 - Cremonese 24 punti, 28 partite giocate, 22 reti fatte e 40 reti subite

19 - Verona 18 punti, 28 partite giocate, 22 reti fatte e 49 reti subite

20 - Pisa 15 punti, 28 partite giocate, 20 reti fatte e 48 reti subite