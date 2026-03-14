L'Inter rallenta, si può riaprire il campionato: la classifica

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L'Inter non sfrutta la stanchezza post Champions dell'Atalanta e frena ancora, dopo il ko nel derby della Madonnina contro il Milan. A San Siro contro una Dea reduce dall'1-6 casalingo col Bayern Monaco finisce 1-1, con Krstovic che risponde nel secondo tempo all'iniziale vantaggio di Pio Esposito.

Una frenata pesante in termini di classifica. Se un successo sull'Atalanta avrebbe riportato gli uomini di Chivu a +10 sul Milan, infatti, il momentaneo +8 potrebbe diventare +5 domani sera, con Pulisic e compagni che saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio di Sarri. Eventualità che darebbe ancora più spinta al Milan nella volata finale, dopo aver dimezzato lo svantaggio in sole due partite. Chance di accorciare anche per il Napoli, che battendo il Lecce al Maradona si porterebbe a -9 dai nerazzurri. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 68 punti (29 partite giocate)

Milan 60 (28)

Napoli 56 (28)

Roma 51 (28)

Como 51 (28)

Juventus 50 (28)

Atalanta 47 (29)

Bologna 39 (28)

Sassuolo 38 (28)

Lazio 37 (28)

Udinese 36 (28)

Parma 34 (29)

Torino 33 (29)

Cagliari 30 (28)

Genoa 30 (28)

Lecce 27 (28)

Fiorentina 25 (28)

Cremonese 24 (28)

Hellas Verona 18 (28)

Pisa 15 (28)