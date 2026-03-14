Semaforo rosso per Inter! Solo 1-1 a San Siro con l'Atalanta: Chivu espulso

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Termina 1-1 la sfida tra Inter e Atalanta, valida per la 29ª giornata di Serie A. Nel primo tempo l’Inter non esprime il suo miglior calcio stagionale, anche perché l’Atalanta, reduce dalla pesante sconfitta contro il Bayern, adotta un atteggiamento più prudente senza pressare con continuità. La partita si sblocca al 26’: Dumfries si inserisce su un cambio di gioco di Dimarco e serve Thuram, che appoggia per Barella. Il centrocampista allarga per Pio Esposito, bravo a calciare di sinistro e superare Carnesecchi per l’1-0. I nerazzurri continuano a creare occasioni, ma non riescono a trovare il raddoppio prima dell’intervallo.

Il pareggio nel finale tra polemiche

Nella ripresa l’Inter prova subito ad aumentare il ritmo e costruisce diverse occasioni, soprattutto con Dumfries e Thuram, ma manca precisione sotto porta. Con il passare dei minuti l’Atalanta resta in partita e prova a colpire nel finale, mentre l’Inter sfiora più volte il secondo gol senza riuscire a chiudere il match. All’82’ arriva l’episodio decisivo: Dumfries cade dopo una spinta di Sulemana, ma l’arbitro lascia correre; sull’azione successiva Sommer respinge il tiro e Krstovic, a porta vuota, realizza l’1-1. Il gol scatena le proteste dell’Inter e dell’allenatore Chivu, che viene espulso, mentre la partita si chiude in parità tra le polemiche.