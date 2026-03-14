Ufficiale Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: Chivu ne cambia 4! Samardzic titolare

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Il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu per ripartire dopo il derby stravolge un po' le cose e opta per cambiare 4 giocatori su 11 rispetto al derby.

Alle 15 scenderanno in campo Inter e Atalanta per il secondo anticipo della 29ª giornata di Serie A. Il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu per ripartire dopo il derby stravolge un po' le cose e opta per cambiare 4 giocatori su 11 rispetto al match di domenica. Bastoni non c'è la fa e in difesa dunque Carlos Augusto prenderà il suo posto, mentre torna da titolare Dumfries a destra. Panchina per Mkhitaryan, a cui viene preferito Sucic. In attacco torna a disposizione Thuram, che farà coppia con Pio Esposito.

L'Atalanta di Palladino risponde tornando al consueto 3-4-2-1, ma stupisce un po' per quanto riguarda gli interpreti scelti. Panchina per Hien, con Scalvini e Kolasinac che completeranno insieme a Djimsiti il reparto arretrato davanti a Carnesecchi. Conferma per Zappacosta, De Roon, Pasalic e Bernasconi, presenti anche nella disfatta di Bergamo contro il Bayern Monaco. In attacco c'è Scamacca, con Samardzic e Zalewski a supporto. In pancina Ederson, Bellanova, Krstovic e anche De Ketelaere. Di seguito le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Ederson, Bellanova, De Ketelaere, Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.