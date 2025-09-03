Spauracchio Coppa d'Africa, da Anguissa a Lookman: i giocatori di Serie A convocabili
Quest’anno torna la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 in Marocco. Un evento che, oltre a coinvolgere le nazionali africane, avrà inevitabili ripercussioni anche sulla Serie A: diversi club perderanno giocatori importanti per diverse settimane, una situazione che accomuna gli allenatori reali e i fantallenatori alle prese con le aste di inizio stagione.
Sono 18 i calciatori di Serie A già convocati o nel giro delle rispettive selezioni. La squadra più colpita è il Lecce, che perderà almeno tre elementi, con il rischio di una quarta assenza se Rafia dovesse recuperare dall’infortunio. Tra le big, Atalanta, Lazio e Roma vedranno partire due giocatori ciascuna, mentre il Napoli dovrà rinunciare ad Frank Zambo Anguissa. Di seguito l'elenco dei giocatori di Serie A potenzialmente convocabili per la Coppa d'Africa
ATALANTA: Odilon Kossounou (Costa d’Avorio), Ademola Lookman (Nigeria).
CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola), Joseph Liteta (Zambia).
COMO: Assane Diao (Senegal)*.
CREMONESE: Mikayil Faye (Senegal)*, Faris Moumbagna (Camerun)*.
FIORENTINA: Christian Kouame (Costa d'Avorio)*, Amir Richardson (Marocco)*, Abdelhamid Sabiri (Marocco)*.
HELLAS VERONA: Enzo Ebosse (Camerun)*, Cheikh Niasse (Senegal).
GENOA: Maxwel Cornet (Costa d'Avorio)*.
LAZIO: Reda Belahyane (Marocco)*, Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal).
LECCE: Kialonda Gaspar (Angola), Lassana Coulibaly (Mali), Hamza Rafia (Tunisia)*, Lameck Banda (Zambia).
MILAN: Ismael Bennacer (Algeria)*.
NAPOLI: Zambo Anguissa (Camerun).
PARMA: Abdoulaye Ndiaye (Senegal)*, Anas Haj Mohamed (Tunisia)*.
PISA: M’Bala Nzola (Angola).
ROMA: Evan Ndicka (Costa d’Avorio), Neil El Aynaoui (Marocco).
SASSUOLO: Fali Cande (Guinea Bissau), Walid Cheddira (Marocco)*, Woyo Coulibaly (Mali)*.
TORINO: Saul Coco (Guinea Equatoriale), Adam Masina (Marocco).
UDINESE: Rui Modesto (Angola)*, Vakoun Bayo (Costa d’Avorio), Hassane Kamara (Costa d'Avorio)*, Idrissa Gueye (Senegal)*, Jordan Zemura (Zimbabwe).
* non inclusi nell'attuale giro di convocazioni
