Spunta una pazza idea per l'Atalanta: Thiago Motta se parte Gasperini

Sarà un'estate lunga per la Serie A e soprattutto per gli allenatori. Il Milan non è assolutamente sicuro di confermare Sergio Conceicao, anzi, la sua posizione è a rischio e per sostituirlo la dirigenza pensa ad Allegri, Fabregas e Conte, che intanto sta cercando di vincere lo scudetto con il Napoli. La Juventus è un cantiere aperto, ha ingaggiato Tudor, ma capirà solo nei prossimi mesi se ha fatto la scelta giusta. Poi c'è la Lazio, che potrebbe decidere di sollevare dall'incarico Baroni se non dovesse centrare la Champions o l'Europa League. Infine sono incrociati i destini di Roma e Atalanta: Ranieri lascerà e Gasperini, che non rinnoverà con la Dea, potrebbe accasarsi nella Capitale.

I bergamaschi sono dunque alla ricerca di una nuova guida tecnica e le opzioni sul tavolo sono tante. Sono già stati accostati ai nerazzurri Maurizio Sarri, Vincenzo Italiano e Igor Tudor, malgrado le loro situazioni siano tutte da analizzare singolarmente: il primo è libero, il secondo è sotto contratto con il Bologna e sta facendo una stagione strepitosa, il terzo cercherà di dimostrare tutto il suo valore a Torino da qui al Mondiale per Club. Il nome nuovo emerso nelle ultime ore è quello di Thiago Motta, che rientrerebbe clamorosamente in gioco dopo l'esonero da parte della Juventus.

L'Atalanta ci ha però abituato anche a colpi a sorpresa e dunque non è da escludere che possa puntare su un allenatore emergente come Francesco Farioli, che sta dominando l'Eredivisie con l'Ajax e presto potrebbe approdare in Italia per una nuova avventura.