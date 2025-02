Stop Atalanta! Fallisce un rigore (dubbio) e non va oltre l’1-1 col Torino

Termina sul risultato di 1-1 la gara del Gewiss Stadium tra Atalanta e Torino, valida per la 23ª giornata di Serie A. Si ferma di nuovo la squadra di Gasperini, che con un punto sale a quota 47: ora rischia di perdere molto terreno sulla vetta in caso di vittoria di Napoli e Inter che giocheranno domani e potrebbero andare rispettivamente a +9 e +6.

Il primo tempo.

È l'Atalanta a sbloccare la partita: su un cross dalla sinistra di Brescianini, Bellanova addomestica il pallone e tirando sul primo palo realizza. La rete viene però annullata: l'esterno orobico fa un tocco col braccio nel tentativo di controllare la sfera. Ritarda solo 14 minuti il gol della Dea: al 35esimo su corner dello stesso Bellanova arriva l'incornata di Djimsiti che fa 1-0. Il Torino ci mette solo cinque giri d'orologio per reagire, risponde proprio un difensore e su palla inattiva: punizione a rientrare di Lazaro e zuccata perfetta di Maripan che si infila alle spalle di Rui Patricio.

Il secondo tempo.

L'Atalanta si riversa in avanti alla ricerca del vantaggio e ci va davvero vicina: al 74esimo Tameze trattiene prolungatamente la maglia di Retegui in area, l'arbitro decide che è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta proprio l'attaccante argentino, che però si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic: il portiere granata respinge il piattone e diventa eroe della serata. Nel forcing finale il gioco è spezzettato e i cambi di Gasperini non sortiscono l'effetto sperato: finisce 1-1.