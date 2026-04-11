Super-Zaniolo a San Siro, Schira punge: “Gattuso cosa ha visionato?”

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Zaniolo trascina l'Udinese contro il Milan in entrambi i gol, i social si infiammano ribadendo il disappunto per la decisione di Gattuso

A San Siro è salito in cattedra Nicolò Zaniolo, lasciando l'impronta su entrambi i gol dell'Udinese che ha chiuso sul doppio vantaggio il primo tempo contro il Milan: prima una grande azione individuale per servire l'assist ad Atta, poi un cross al bacio per il raddoppio di Ekkelenkamp. Ecco che sui social si sono riaccese le proteste di chi, già prima dei play-off, aveva giudicato sbagliata la decisione di Gennaro Gattuso di non convocare il fantasista dei friulani.

Tra questi c'è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, che sul suo profilo X ha ribadito il disappunto per l'esclusione di Zaniolo dalla Nazionale italiana: "Visto il primo tempo scintillante di Nicolò Zaniolo a San Siro contro il Milan viene da chiedersi cosa abbiano visto l’ex commissario tecnico Gattuso e il suo staff nelle 250 partite di Serie A visionate dal vivo da settembre a marzo. Un delitto non chiamarlo in Nazionale per i Playoff…".