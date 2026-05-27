Fiorentina, ecco Grosso: è fatta, manca solo la firma e l’annuncio

Fiorentina, ecco Grosso: è fatta, manca solo la firma e l’annuncioTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:30Serie A
di Arturo Minervini
Fabio Grosso firmerà un contratto biennale da nuovo allenatore della Fiorentina, tutto confermato

Fabio Grosso firmerà un contratto biennale da nuovo allenatore della Fiorentina, tutto confermato. Arriva l'ulteriore conferma, da parte di Fabrizio Romano, che col suo ormai iconico 'Here We Go' preannuncia l'ufficialità del passaggio alla Fiorentina del tecnico, che in questa ultima stagione ha fatto molto bene al Sassuolo.


 