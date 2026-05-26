Grosso lascerà il Sassuolo: c'è l'annuncio dell'AD Carnevali

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Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a margine della festa per i 30 anni della P&P Sport Managemen

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato a margine della festa per i 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello, affrontando diversi temi di mercato e non solo.

Inevitabile poi un passaggio su Tarik Muharemovic, accostato con insistenza all’Inter: “Spero che i gioielli siano più di uno, perché l’obiettivo di una società come il Sassuolo è ogni anno quello di portare i propri giocatori in club importanti. Non c’è soltanto Muharemovic, ci sono anche altri ragazzi interessanti. Però, per il momento, con l’Inter non abbiamo fatto nulla: non c’è stata alcuna trattativa. Siamo solo agli inizi, il mercato sarà lungo e vedremo quali opportunità si presenteranno nei prossimi giorni”.

Sul mancato accesso in Champions League di alcune big, Carnevali ha commentato: “Mi dispiace che Milan e Juventus, due squadre così importanti, siano rimaste fuori dalla Champions, perché è anche un danno per il nostro calcio. Allo stesso tempo sono contento per il Como, che è una società che ha dimostrato di aver lavorato bene in questi anni”.

Capitolo allenatore, con Fabio Grosso che potrebbe valutare nuove opportunità: “Ci incontreremo nei prossimi giorni, ma penso che da entrambe le parti, anche da parte sua, ci sia il desiderio di valutare magari un’esperienza diversa. Da parte nostra ho sempre ribadito la volontà di continuare insieme, però se dovessero esserci altre opportunità per lui, andranno valutate”.