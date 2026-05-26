Accostato anche al Napoli, Inzaghi non si muove dall'Al Hilal: l'annuncio dell'intermediario

vedi letture

Inzaghi ha voglia di tornare in Europa? Federico Pastorello, agente che ha curato la trattativa che lo ha portato all'Al Hilal, ha risposto così.

Inzaghi ha voglia di tornare in Europa? Federico Pastorello, agente che ha curato la trattativa che lo ha portato all'Al Hilal, ha risposto così ai microfoni di TMW a margine della presentazione del Golden Boy a Solomeo: "Lato Simone no, ho parlato con lui e la sua esperienza è da ritenersi assolutamente positiva. È desideroso di rimanere e di proseguire anche l'anno prossimo là per provare a portare a casa qualche altro trofeo".

Quanto potrà condizionare la situazione attuale a livello geopolitico il mercato della Saudi Pro League? "I paesi arabi non sono stati colpiti moltissimo, speriamo per l'umanità che questo conflitto termini il prima possibile e che si possa tornare a una vita più normale".