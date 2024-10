Svolta storica all'Udinese? Il tycoon russo Lomakin sta trattando il club coi Pozzo

Possibile svolta storica all'Udinese: presidente del club friulano dal 1986, Giampaolo Pozzo potrebbe cedere la società. A darne notizia l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' che parla anche del possibile nuovo proprietario: si tratta di Sergey Lomakin, 51 anni. Tycoon russo ma con passaporto di Cipro, ha un patrimonio personale da 1,7 miliardi di dollari che lo colloca al 1.951° posto nella classifica di Forbes degli uomini più ricchi del pianeta. Lomakin - si legge - avrebbe già avviato una trattativa con la famiglia Pozzo

Residente a Cipro (dettaglio fondamentale per non finire nella black-list come altri imprenditori russi), Lomakin vive nella torre Buji Khalifa, a Dubai. Fondatore di Fix Price, catena di discount con circa quattromila sedi tra Russia, Georgia, Bielorussia e Lettonia, ha nella vendita nel dettaglio il suo core business.

Non è un novizio nel mondo del calcio visto che è attualmente proprietario di tre società: l'RFS Riga in Lettonia, il Pafos a Cipro e la Rodina Mosca, squadra di Serie B russa. Il 'New York Times' qualche tempo fa l'ha definito: "La risposta dell'Europa dell'Est al City Group", alludendo proprio al suo network di club. E ora proprio questo network potrebbe allargarsi: nel mirino c'è l'Udinese.