Telenovela Lookman, stamattina si è presentato a Zingonia: l'Atalanta valuta provvedimenti

Riecco Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta ha fatto ritorno al centro sportivo di Zingonia dopo quindici giorni di assenza, trascorsi tra il Portogallo e la propria abitazione londinese. Un periodo vissuto in attesa di una proposta concreta da parte dell’Inter, che però non è mai arrivata nei termini attesi dalla famiglia Percassi.

Ora la palla passa al club nerazzurro: l’Atalanta dovrà infatti decidere se adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore per le vicende legate a questa sessione estiva di mercato. Sullo sfondo resta da capire se emergeranno nuove offerte per l’attaccante o se il futuro di Lookman sarà ancora a Bergamo. Lo riferisce Tuttomercatoweb.