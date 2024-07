Tensione Juve-Soulè che vuole solo la Roma: "O vai in Premier o torni in Next Gen!"

vedi letture

Nel calciomercato non c'è spazio per le smancerie, tanto meno quando si tratta della Juventus dipendente e in totale attesa dei "comodi" di Matias Soulé. Infatti, come spiega attentamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport, è emerso un retroscena sul faccia a faccia a porte chiuse avuto dall'argentino classe 2003 con il club bianconero.

Nei giorni precedenti la partenza della squadra di Thiago Motta per il ritiro in Germania, la dirigenza della Juve ha deciso di fare la voce grossa, per chiarire una posizione netta da parte della società: "Allora, capiamoci bene. O accetti la Premier nel momento in cui arriva l’offerta giusta oppure stai qui e giochi in Next Gen", il discorsetto riportato dal quotidiano romano. Un tentativo chiaro di costringere il giocatore 21enne a prendere una decisione sul suo futuro.