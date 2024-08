Tmw - Atalanta, stasera Brescianini arriva a Milano: cifre e dettagli dell'affare

vedi letture

L'obbligo di riscatto non è condizionato e scatterà dopo febbraio.

L'Atalanta ha concluso l'approdo di Marco Brescianini dal Frosinone. In questo mercato pazzo, dove Pubill era stato praticamente acquistato e poi non è "stato possibile concluderne il tesseramento", forse è meglio non dare tutto per chiuso. Ma la situazione è chiara: il calciatore arriverà questa sera a Milano per poi presentarsi domattina alle visite mediche di rito. Un acquisto in prestito con obbligo di riscatto, probabilmente per cautelarsi in un ruolo che in questo momento ha qualche difficoltà di troppo, dopo che Koopmeiners è praticamente fuori rosa e non si allena.

Per dei mesi Brescianini è stato in orbita Atalanta, ieri il Napoli aveva praticamente chiuso e oggi c'erano state le visite mediche proprio con gli azzurri. Il mancato acquisto di Cajuste da parte del Brentford ha fatto frenare gli azzurri, lasciando Brescianini in stand-by, con l'Atalanta che ha avuto la strada spianata. L'obbligo di riscatto non è condizionato e scatterà dopo febbraio. Due milioni più dieci di riscatto, con il Milan che prenderà 6 milioni in totale per il 50%.

L'Atalanta così aggiunge un centrocampista alla propria mediana, in attesa di capire il domino che partirà fra Matt O'Riley e Teun Koopmeiners. La situazione, anche qui, non è poi così difficile da inscenare: il danese è il primo nome, ha avuto contatti nei giorni scorsi con l'Atalanta e vuole Bergamo, anche se il Celtic per ora non lo libera. Quando arriverà il sì del club scozzese, ecco che tutto sarà in discesa anche per Koop alla Juve. A riportarlo è Tuttomercatoweb.