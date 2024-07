Tmw - Fiorentina, passi avanti per Colpani. Nel mirino anche Casadei

Nelle scorse ore si era parlato di un sondaggio per il centrocampista in uscita dal Chelsea da parte di Napoli e Bologna.

Passi in avanti tra Fiorentina e Monza per Andrea Colpani. Quello del centrocampista bresciano, accostato anche al Napoli, è uno dei nomi caldi per il mercato a centrocampo della società viola, con le ultime ore che hanno portato ad un avvicinamento, anche se non decisivo. Gli ultimi contatti tra i due club, infatti, hanno permesso di far entrare la trattativa in una fase più calda.

Fase calda

La valutazione che il Monza fa del cartellino di Colpani non è variata, ovvero circa 18 milioni di euro, così come la distanza ad oggi non è stata ancora colmata. I contatti delle ultime ore, come detto, però hanno fatto registrare qualche segnale positivo in più. La Fiorentina, che nel frattempo sta portando avanti altre piste parallele per il centrocampo (e non alternative) sta impostando i discorsi col Monza per il classe '99 sulla base un trasferimento a titolo definitivo.

Gli altri nomi per il centrocampo della Fiorentina

Il nome di Cesare Casadei è caldo in queste ore di calciomercato, con l'ex centrocampista dell'Inter che è in uscita dal Chelsea come dimostra la mancata convocazione per la tournée negli Stati Uniti dei Blues allenati da Enzo Maresca. Nelle scorse ore si era parlato di un sondaggio per lui da parte di Napoli e Bologna, ma ad oggi la squadra maggiormente interessata sembra essere la Fiorentina di Raffaele Palladino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb la Fiorentina lo sta seguendo con attenzione ma il problema potrebbe essere quello legato alla formula dell'operazione, visto che il Chelsea lo vorrebbe cedere a titolo definitivo. Occhio anche al Torino. Sandi Lovric è invece l'altra idee di mercato della Fiorentina, Il calciatore sloveno classe '98 piace alla dirigenza gigliata e negli ultimi giorni sono stati approfonditi i contatti per capire quali sono i termini economici della trattativa. L'Udinese, club legato a Lovric da altri tre anni di contratto, fa una valutazione del cartellino del centrocampista sloveno di circa dodici milioni di euro: la Fiorentina non ha affondato il colpo, la ritiene - per ora - una valutazione troppo ala. Ma il centrocampista sloveno è calciatore da monitorare per la mediana viola, insieme appunto a Colpani e Casadei.