Tmw - Kolo Muani-Juve, ci siamo: sì atteso per domani. Novità nella formula

vedi letture

Kolo Muani si avvicina a grandi passi alla Juventus. Come vi abbiamo riportato nel pomeriggio, con Kvicha Kvaratskhelia al PSG è in arrivo il via libera per il trasferimento a titolo temporaneo del centravanti francese dal PSG alla squadra bianconera. La novità è nella formula: sarà un prestito secco, scrive Tuttomercatoweb. E non più il prestito con obbligo di riscatto che la società parigina, fino a qualche giorno fa, aveva posto come condizione necessaria.

La risposta di Kolo Muani è attesa per domani: in casa bianconera c'è grande fiducia, nonostante in pressing ci sia anche il Tottenham. A fare la differenza anche la presenza dei bianconeri in Champions League mentre gli spurs, dall'altro lato, sono 'solo' in Europa League.

Dalla Francia arriva nel frattempo il motivo che ha spinto il club campione di Francia a convincersi su un cambio circa la tipologia del trasferimento. Appurato che nessuno in questo mese di gennaio avrebbe acquistato Kolo Muani, ecco che il PSG ha scelto la Juve e accettato il cambio di formula con la speranza che l'ex Eintracht possa trovare molto più spazio da qui a fine stagione così da essere più facilmente vendibile in estate.