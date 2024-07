Tmw - Monza, tutto fatto per Gollini: cifre e dettagli dell'operazione

Per la prossima stagione, i brianzoli puntano tra i pali su Pierluigi Gollini.

Nuovo innesto in arrivo per il Monza. Il club brianzolo non è attivo solo a livello di cessioni, come dimostra la recente partenza di Colpani in direzione Fiorentina. Per la prossima stagione, i brianzoli puntano tra i pali su Pierluigi Gollini.

Il portiere arriva dall'Atalanta, secondo quanto ha raccolto Tuttomercatoweb, in prestito con diritto di riscatto già fissato a 3 milioni. Affare fatto tra la compagine monzese e quella bergamasca: manca solo l'annuncio.