Tmw - Pafundi cambia agente: a gennaio può tornare all'Udinese, ma giocherà?

A fine anno, il 31 dicembre, Simone Pafundi tornerà all'Udinese. Il suo prestito al Losanna terminerà e quindi potrà giocare nuovamente in Serie A. Da capire dove, perché in questo momento - con Runjaic - i bianconeri girano a meraviglia, anche se l'eventuale 3-4-2-1 o 3-4-1-2 che potrebbe utilizzare il tecnico tedesco sarebbe forse l'ideale per mettersi in mostra. È chiaro che se le cose dovessero continuare così Pafundi rischierebbe di trovare - nuovamente - poco spazio nelle scelte.

Pafundi, con il trasferimento a Losanna, si era legato alla Epic Sports di Ali Barat, dopo essere stato in orbita Vagheggi - come quasi tutti i giovani dell'Udinese - pur senza avere firmato procure. Il matrimonio è durato poco perché sembra in procinto di accettare la corte di GrSports di Giuseppe Riso. Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare l'ufficialità. Lo scrive Tmw.