Tmw - Retegui all'Atalanta rallenta Gudmundsson alla Fiorentina. Ma trattativa col Genoa è viva

Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb però, la trattativa non si è arenata né interrotta.

Sono ore molto concitate in casa Genoa, visto che il giorno in cui doveva materializzarsi l'addio di Albert Gudmundsson (27 anni) direzione Fiorentina è stato invece quello in cui l'Atalanta ha chiuso in tempi record il colpo Mateo Retegui per il suo reparto offensivo e per fornire a Gasperini in tempi rapidi un pronto sostituto per Scamacca, che ne avrà per diversi mesi dopo l'operazione ai legamenti del ginocchio.

E di Gudmundsson, dunque, che sarà? Come già raccontato in queste ore, la partenza di Retegui verso Bergamo ha dato una rallentata evidente ai discorsi tra il Genoa e la Fiorentina sul conto del fantasista classe 1997 di nazionalità islandese. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb però, la trattativa non si è arenata né interrotta, pur avendo vissuto nella giornata odierna una fase di concreto standby.

È normale, visto che il Genoa ha lavorato alla cessione di Retegui all'Atalanta, un trasferimento che porterà oltre 20 milioni di euro nelle casse rossoblù e che rischia di far cambiare i piani anche per quanto riguarda Gudmundsson. Ma a quanto risulta alla nostra redazione, le parti già da domani torneranno in contatto per provare a sbloccare l'affare e per far tornare al loro posto le rispettive caselle.