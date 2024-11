Ufficiale Torino-Fiorentina, le formazioni: torna Kean dal 1'

Alle 15, nel calendario dell'11^ giornata di Serie A 2024/25, scendono in campo Torino e Fiorentina allo stadio Olimpico Grande Torino.

Vanoli rimanda il varo della difesa a quattro e, contro un avversario in forma, conferma la linea arretrata a tre e schiera sulle corsie Pedersen e il recuperato Sosa. Davanti ancora Vlasic alle spalle di Adams e Sanabria. In casa Fiorentina, Palladino conferma quasi in blocco l'undici iniziale di Genova, ritrovando però Comuzzo al centro della difesa e Kean in attacco al posto rispettivamente di Martinez Quarta e di Kouame, che tornano in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Ricci, Sosa; Vlasic; Adams, Sanabria.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Lazaro, Dembele, Vojvoda, Gineitis, Ciammaglichella, Linetty, Bianay Balcot, Njie.

Allenatore: Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Richardson; Colpani, Beltran, Sottil; Kean.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Biraghi, Mandragora, Ikone, Moreno, Martinez Quarta, Adli, Kayode, Baroncelli, Parisi, Rubino, Kouame.

Allenatore: Palladino.