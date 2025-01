Torino, rinforzo a centrocampo. Romano annuncia: "Si avvicina Elmas!"

Eljif Elmas, ex centrocampista del Napoli, potrebbe a breve tornare a giocare in Serie A. Il macedone, che non ha trovato spazio al Lipsia è vicino ad accasarsi in prestito al Torino.

A riferirlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che scrive: "Il Torino si avvicina all'accordo per l'acquisto di Eljif Elmas con il RB Lipsia, prestito con opzione di acquisto fino a giugno. Nonostante i legami con il Valencia e altri club, torna in Italia. L'affare Cesare Casadei-Torino ora sembra destinato a saltare. Eljif Elmas diventerà un giocatore del Torino in prestito con diritto di riscatto di 17 milioni".

🚨 EXCL: Torino are closing in on Eljif Elmas deal with RB Leipzig, loan move with buy option until June.



Despite links with Valencia and more clubs, he’s returning to Italy.



