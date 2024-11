Torino, solo 4 punti in 8 partite: non capitava dai tempi di Giampaolo

Dopo la partita con il Verona dello scorso 20 settembre vinta per 3 a 2, il Torino di Vanoli ha battuto solo il neo promosso Como il 25 ottobre e ha pareggiato domenica con il Monza, ultimo in classifica. Per il resto sconfitta con eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell’Empoli e sei partite perse con Lazio, Inter, Cagliari, Roma, Fiorentina e Juventus. Soli 4 punti conquistati in 8 giornate con una media di 0,5 punti a gara che se proiettati alle restanti partite del campionato porterebbero il Torino a chiudere 27-28 punti, ma per salvarsi ne servono circa 40.

Precedente che inquietante in vista del Napoli. Nel 2020-‘21 i granata allenati da Marco Giampaolo, attuale tecnico del Lecce, conquistarono 4 punti in 8 giornate di campionato: tra la 7ª e la 14ª e l’attuale tecnico dei salentini venne poi esonerato nel gennaio del 2021 e al suo posto arrivò Davide Nicola che riuscì non senza sofferenze a mantenere il Torino in Serie A. A scriverlo è Tuttosport.