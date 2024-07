Torino, Zapata è il nuovo capitano: "Prima fascia in carriera, darò tutto"

vedi letture

Duvan Zapata, attaccante del Torino e nuovo capitano dei granata, ha parlato a Sky Sport direttamente dal ritiro estivo della sua squadra, a Pinzolo: "Una grande emozione, non me lo aspettavo ma mi prendo tutta la responsabilità. Darò tutto quello che ci vuole, sono emozionato: è la prima volta in carriera, spero di farlo bene e di essere un esempio dentro e fuori dal campo".

Dodicesimo anno in Serie A. Quali i suoi obiettivi?

"Uno dei miei obiettivi è fare meglio della stagione scorsa. Tengo tanto a un miglioramento anche della squadra e del gruppo, speriamo in una grandissima annata".

Con Vanoli cosa state cambiando?

"Abbiamo praticamente lo stesso modulo, però ci sono cose diverse, anche qualche concetto che stiamo cercando di assorbire più velocemente possibile. Ci permetterà di fare bene, terrà noi attaccanti più vicini alla porta avversaria e ci farà fare tanti gol".

Che input le ha dato?

"Ci tiene tanto a livello mentale, vuole migliorarsi tutto il tempo senza dare per scontato certe cose, che a volte sembrano banali. Forse questo ci è mancato la stagione scorsa, lui ci tiene tanto. Dobbiamo essere convinti di quello che ci dice, sennò è inutile...".

Cairo chiede di alzare l'asticella. Cosa dovete migliorare?

"Secondo me mentalmente ci è mancato qualcosa la stagione scorsa. E su alcune situazioni. Poi dobbiamo alzare il livello e questo vuol dire che prima dovremo capire che squadra siamo e cosa vogliamo fare, così da pensare a raggiungere gli obiettivi".

L'ha pagata la cena a Bellanova per gli assist?

"In ritiro è arrivato ieri ma glielo devo ancora pagare (ride, ndr)! Era al terzo assist... Non abbiamo avuto modo e tempo, prossimamente gliela pagherò o non mi fa più assist! Speriamo che il feeling continui".