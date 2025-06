Ultim'ora Como, che colpo: fatta per Jesus Rodriguez, affare da 30mln!

Jesús Rodríguez Caraballo si appresta a diventare un nuovo giocatore del Como. Lo spagnolo arriverà in Italia per la prossima stagione. Affare fatto col Betis, operazione da quasi 30 milioni complessivi, bonus compresi. Il 19enne è pronto a sbarcare in Serie A, come riferito dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, su X. Visite mediche previste la prossima settimana, tra lunedì e martedì.

"Da definire gli ultimi dettagli, ma Jesus Rodriguez è pronto per vivere la sua prima avventura in Serie A. Operazione da 22 milioni di euro più 5 di bonus (e il 15% sulla futura rivendita)", si legge invece sul sito di Gianluca Di Marzio.