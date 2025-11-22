Tris a Udine: il Bologna vola al primo posto! Record di punti dopo 12 giornate

di Antonio Noto

Dopo un primo tempo complicato, segnato anche dal rigore sbagliato da Orsolini, il Bologna cambia marcia nella ripresa e conquista una vittoria pesante sul campo dell’Udinese. Protagonista assoluto Tommaso Pobega, autore di una doppietta in cinque minuti che ribalta l’inerzia del match, con Bernardeschi a chiudere i conti nel finale. Il successo porta la squadra di Vincenzo Italiano a quota 24 punti, gli stessi di Inter e Roma in vetta alla classifica: un primo segnale di quanto i rossoblù possano sognare in grande.

L’undicesimo risultato utile consecutivo certifica il momento magico del Bologna, che in Serie A non perde dal 14 settembre. Dopo la sofferenza iniziale e il rigore fallito da Orsolini, proprio l’esterno illumina la ripresa con l’assist per l’inserimento vincente di Pobega. Il centrocampista si ripete poco dopo, sfruttando un errore della coppia Okoye-Karlström, confermando una squadra capace di colpire con maturità da grande. Il sigillo di Bernardeschi completa un successo che vale vetta provvisoria e un’ulteriore candidatura del Bologna a vivere la terza stagione consecutiva da protagonista col suo record di punti dopo 12 giornate.