Tris a Udine: il Bologna vola al primo posto! Record di punti dopo 12 giornate
Dopo un primo tempo complicato, segnato anche dal rigore sbagliato da Orsolini, il Bologna cambia marcia nella ripresa e conquista una vittoria pesante sul campo dell’Udinese. Protagonista assoluto Tommaso Pobega, autore di una doppietta in cinque minuti che ribalta l’inerzia del match, con Bernardeschi a chiudere i conti nel finale. Il successo porta la squadra di Vincenzo Italiano a quota 24 punti, gli stessi di Inter e Roma in vetta alla classifica: un primo segnale di quanto i rossoblù possano sognare in grande.
L’undicesimo risultato utile consecutivo certifica il momento magico del Bologna, che in Serie A non perde dal 14 settembre. Dopo la sofferenza iniziale e il rigore fallito da Orsolini, proprio l’esterno illumina la ripresa con l’assist per l’inserimento vincente di Pobega. Il centrocampista si ripete poco dopo, sfruttando un errore della coppia Okoye-Karlström, confermando una squadra capace di colpire con maturità da grande. Il sigillo di Bernardeschi completa un successo che vale vetta provvisoria e un’ulteriore candidatura del Bologna a vivere la terza stagione consecutiva da protagonista col suo record di punti dopo 12 giornate.
