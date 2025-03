Tutti pazzi per Kean: clausola da 52mln, ma spunta una limitazione

vedi letture

Moise Kean sta disputando una stagione decisamente positiva. L'attaccante della Fiorentina è secondo nella classifica cannonieri in Serie A e ci sono diversi club che hanno già messo gli occhi su di lui, tra cui alcuni di Premier League come Newcastle, Arsenal e Chelsea, che hanno allacciato i primi contatti per capire la fattibilità dell'affare. Secondo quanto raccolto da TMW, nel suo contratto è presente una clausola da 52 milioni di euro, però esercitabile solo dall'1 al 15 luglio.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).