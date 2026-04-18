Tutti vogliono Grosso, Schira: "Occhio al Bologna, e ci sono altri due club di A"

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Tutti vogliono Fabio Grosso. L'allenatore del Sassuolo sta facendo molto bene e dunque la prossima estate potrebbe cambiare squadra. Ne parla Nicolò Schira nel suo punto mercato: "Ci sono tre strade per Grosso: è molto apprezzato dal Bologna, nel caso in cui dovesse andare via Vincenzo Italiano; insieme a Daniele De Rossi è un nome che piace molto a Marco Di Vaio e Giovanni Sartori. Ci sono stati contatti recenti anche tra il suo agente Beppe Riso e Fabio Paratici: è uno dei nomi caldi per la panchina della Fiorentina, anche perché Paratici lo conosce bene dai tempi della Juventus Primavera.

Però per Grosso c’è anche una terza via, cioè la Lazio. Maurizio Sarri è sotto contratto, ma tra dichiarazioni, frizioni e malcontento, la sensazione è che il rapporto sia tutto da ridefinire. A fine stagione si capirà se ci sarà continuità o separazione. Se dovessero separarsi, uno dei nomi che la Lazio sta valutando è proprio quello di Fabio Grosso: piace per il gioco e per il lavoro con i giovani".