Tutto sulla Roma: acquisti, cessioni, probabile formazione e rigoristi

Proseguiamo quest'oggi con i nostri focus, anche in termini fantacalcistici, su tutte le squadre di Serie A. La Roma di Gian Piero Gasperini è ancora in fase di costruzione, potrebbero esserci movimenti di mercato importanti in queste ultime settimane ma tutto dipende dal Fair Play Finanziario. Ciò che è certo è che il tecnico di Grugliasco punterà sul suo classico 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini in difesa affiancato da N'Dicka e Ghilardi (o Hermoso). In mediana ecco il nuovo acquisto El Aynaoui, insieme a lui Koné che è stato blindato; sugli esterni pronti Wesley e Angelino. Ad oggi l'attacco sarebbe affidato a Dybala e Soulé a supporto del centravanti, e qui grande ballottaggio, Dovbyk o Ferguson, ma Gasperini sogna di avere presto Bailey e Sancho.

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soulé; Dovbyk/Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini

CALCI PIAZZATI - Rigori: Dybala, Dovbyk; Punizioni: Dybala, Soulé; Calci d’angolo: Dybala, Soulé

Acquisti: Wesley, El Aynaoui, Ghilardi, Ferguson, Zelezny, Vasquez, Mannini; Cessioni: Le Fée, Dahl, Zalewski, Shomurodov, Abraham, Saud Abdulhamid, Paredes, Solbakken, Boer, Mannini, Hummels