Udinese, Cannavaro non verrà confermato. L'annuncio del tecnico napoletano

Termina l'avventura in Friuli per Fabio Cannavaro. Nonostante la salvezza ottenuta all'ultima giornata, il tecnico napoletano non continuerà a ricoprire il ruolo di tecnico dell'Udinese. Ad annunciarlo è lo stesso ex Pallone d'Oro con un post sul proprio profilo Instagram:

"Il Presidente Pozzo mi ha comunicato oggi la decisione della società di non continuare il nostro rapporto professionale.

Lo ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa, e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio che nell’ultimo mese e mezzo di campionato ci ha portato a compiere una grande ed emozionante impresa.

Tengo a precisare che da parte mia ci sarebbe stato il desiderio di continuare questa avventura in Friuli , una terra che mi è entrata nel cuore così come la sua gente, e per questo e mi ero messo a disposizione della società in modo incondizionato.

Auguro alla società , ai giocatori ed agli splendidi tifosi dell’Udinese i migliori successi".