Juventus, Bremer racconta il calvario: "Avevo bisogno di mia moglie per tutto, è stata dura"

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - "L'inizio è stato difficile perché sono una persona indipendente e non mi piace dipendere dagli altri: subito dopo l'intervento chirurgico avevo bisogno di mia moglie per tutto e questo è stato molto duro": sui social, il difensore della Juventus Gleison Bremer racconta il periodo che sta vivendo ai box a causa di un brutto infortunio al ginocchio.

Il primo mese l'ho passato nel letto, con antibiotici e ho fatto qualche esercizio per non perdere massa muscolare, è stato difficile perché non riuscivo neanche a mettere il piede per terra - continua, ripercorrendo il calvario iniziato il 2 ottobre 2024 sul campo di Lipsia, quando si è procurato la rottura del legamento del crociato del ginocchio - poi ho iniziato a migliorare e tornare alla vita normale, quello che desideravo di più, tornare a essere indipendente. Fino ad ora sto bene, - prosegue Bremer - la testa è a posto: sono concentrato e voglio tornare in forma il prima possibile. Mi alleno 5 ore al giorno, mi manca correre sul rettangolo di gioco. Sono diventato una persona migliore e un atleta migliore, ho tratto lati positivi anche dal lato negativo dell'infortunio". (ANSA).