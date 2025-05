Inter, una buona notizia per Inzaghi: un titolare verso il recupero per il Barcellona

Detto delle condizioni fisiche di Lautaro Martinez, alle prese con un'elongazione ai flessori della coscia sinistra, l'Inter in queste ore dovrà capire anche se martedì nella semifinale di ritorno col Barcellona potrà contare o meno su Benjamin Pavard, assente al Montjuic per un distorsione rimediata nella gara di campionato persa contro la Roma. Simone Inzaghi non era stato molto ottimista per quanto riguarda il recupero ma le reali condizioni fisiche del francese fanno sperare altro.

Secondo gazzetta.it, la caviglia del difensore francese fa meno male e c'è dunque margine per tentare un recupero in extremis, proprio come è accaduto con Marcus Thuram, poi a segno con uno spettacolare colpo di tacco. L'ex Bayern Monaco potrebbe così rientrare in gruppo subito prima della sfida di martedì.